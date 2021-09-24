中央銀行第三季理事會決議政策利率不做調整，重貼現率連續六季停留在1.125％的歷史最低點，央行總裁楊金龍表示，央行延續當前「適度寬鬆」的貨幣政策，認為這有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長；央行也上調今年經濟成長率預估值至5.75％，明年成長率估值則是3.45％。

至於通膨，央行表示，當前國內通膨回升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下。

楊金龍認為，台灣物價現平穩，經濟也沒有過熱，加上失業率有點高，同行指標平穩，所以這次才決定不調整利率，「但也不會永遠不變（利率不調整）」，主要還是考量物價、經濟、資金移動等因素，「利率正常化是必要的，但長期應考量整體情勢」。

楊金龍說，今年就算美國縮減購債，美元利率還是趨近於零；反觀台灣只有降息1碼，並沒有QE（量化寬鬆），因此現在唯一要考慮的是中小企業專案紓困貸款要不要繼續，因為4,000億元額度已經快用滿了。

央行這次會議同時上修今年經濟成長率預估值為5.75％，較6月發布的預測值5.08％增加0.67個百分點，但略低於主計總處最新的預測值5.88％。

楊金龍說明，今年年中以來，受惠科技產品、傳產貨品外銷熱絡，出口持續強勁成長；內需方面，科技廠商擴大資本支出，民間投資穩健成長。他指出，國內疫情趨緩，防疫措施降級，國人消費信心漸回穩，加上政府將推動振興消費措施，民間消費可望回溫。

CPI（消費者物價指數）方面，楊金龍指出，今年前八月CPI平均年增率為1.64％，核心CPI年增率為1.18％。預估第三季受天候因素影響，CPI年增率將暫時居高，但下半年核心CPI年增率仍將維持走低趨勢，預測全年CPI及核心CPI年增率分別為1.7％及1.17％。明年因國際機構預期國際油價趨向平穩，預測明年CPI及核心CPI年增率同降為0.92％，國內外機構預測平均約1.37％。

(時報資訊)