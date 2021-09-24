電價連七凍！經濟部23日召開電價審議委員會，考量疫情影響國內經濟尚未復甦，會中決定10月起電價不予調整，維持平均每度2.6253元，創浮動電價實施以來最長凍漲紀錄。不過從明年起，高壓用戶將試行夏月電價提前5月16日起施行。

國際能源價格如天然氣、燃煤、原油等，下半年開始上揚波動，台電表示，天然氣與原油有4到6個月落差，即使下半年天然氣價格走高，但上半年成本偏低，平均後台電提報審議會調幅為1.2％。會後經濟部次長曾文生表示，16位委員一致認為，台電上半年仍有盈餘，考量國內仍受疫情影響，調漲電價會對物價衝擊，決議電價不調整。

至於未來電價趨勢，曾文生認為，未來再生能源併網數量增加，對供電影響很大，電價勢必會因此調漲反映成本，惟仍需關注國際能源價格。國內企業對綠電需求大，尤其產業鏈有綠電憑證需求，價格略高綠電也會直接被收購，整體電價變化，需視實際併網數量而定。

23日審議會也聚焦討論夏月電價、時間電價。經濟部表示，近年來氣候變遷，用電尖峰在5月出現，為平抑用電量，電價審議委員會接受台電建議，將從明年試行高壓用戶提前進入夏月電價費率，從5月16日起算至9月30日，預估有2.5萬戶會受影響，但需與產業再溝通，預計年底送委員會討論，最快明年1月起高壓用戶「非夏月」費率會降低。

曾文生指出，高壓用電戶在生產時，可透過排程，並且搭配時間電價，削峰填谷，預估高壓用戶提前實施夏月電價，讓尖峰用電因此減少50萬瓩，且企業會因提前生產，減少在夏月電價期間生產，只要安排得宜，不但節電，電價支出反可減少。

他說，雖然高壓用戶夏月時間提早，但整體平均電價不會因此上漲，要求台電在非夏月時段調降電費，在一增一減情況下，保持電價整體平衡。預計鋼鐵、石化、紡織等產業，可透過調節生產時間。

時間電價方面，委員會接受台電建議，將現有尖峰用電時段，從2段調整為3段，新增夜尖峰（16點至22點）時段，讓企業調配生產時間，並平抑整體用電量。台電10月起將試辦1年，曾文生說，新夜間時段對學校、穩定朝九晚五用電穩定辦公室等都是有利方案。（相關新聞見A4）

(時報資訊)