正處於水深火熱的大陸地產商恒大化解危機有望。外媒報導，大陸官方已為恒大制訂重組方案，擬將其一分為三轉變成為國企，預計數日內就會對外公布重組方案。官方亦下達指示，要求恒大專注完成手上建案並避免美元債出現違約，以防堵危機進一步擴大。

據華爾街日報報導，恒大日前利用「場外協商解決」方式，如期支付當日到期的公司債利息，雖未公布具體償付細節，但恒大暫時度過23日的違約難關，激勵其股債當日雙雙大漲。

中國恒大港股23日盤中一度漲逾30％，收漲17％報2.67港元，恒大汽車上揚0.3％、收報2.91港元；恒大物業收報4.53港元，大漲7％。恒大美元債亦大幅上揚，2022年到期美元債單日漲幅更創下近1年半新高。

Asia Markets引述消息人士透露，恒大的重組方案將以國企為基礎，此舉旨在保護恒大的購房者和其理財產品的投資者；更重要的是，避免恒大無力償債外溢到大陸經濟的負面效應。報導指出，大陸金融監管機構已經要求恒大必須保障在建建案的開工建設，同時避免近期美元債券發生違約。

恒大「國進民退」的重組方案，並非空穴來風。早在8月底時，恒大集團創辦人許家印就因周轉不靈向廣東省政府求援，9月傳出廣東方面安排會計師和律師前往調查恒大財務狀況，被外界視為官方介入重組的第一步。

另一方面，針對官方要求專注手上建案，許家印22日晚間11點召集公司4,000多名幹部出席會議，要求集團「把一切精力都投入到復工復產保交樓上」，恢復銷售經營，才能保障業主權益，同時要堅決落實恒大財富投資者可以順利兌付。

值得注意的是，即便官方介入重組計畫，恒大仍未脫離財務風暴。恒大在9月29日還需支付境外美元債4,750萬元的利息，2021年底前，總計需償還6.3億美元的債券本息，財務情況依舊吃緊。華爾街日報23日並引述知情官員表示，大陸政府正在要求地方為恒大可能倒下先做好準備。

此外，身為許家印朋友圈成員的華人置業正不斷拋售恒大持股。華人置業23日表示，2021年因變現拋售恒大持股已虧損約13.77億港元，剩下的7.51億股恒大持股也可能出售。（相關新聞見A12）

(時報資訊)