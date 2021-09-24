中央銀行選擇性信用管制再出招，中央銀行總裁楊金龍23日在央行第三季理監事會議後宣布，針對六都及新竹縣市等八大熱區的第二戶房貸取消寬限期、購地貸款最高成數降為六成、工業區閒置土地最高成數降為五成，原因則是央行經滾動式檢討，認為房貸還是增加很多，所以經全體理事一致同意，就原本的管制措施再升級。

楊金龍指出，這次選擇性信用管制調整用意不在「打炒房」，主要是提醒購屋人「應注意自己的財務槓桿」；至於購地貸款成數限縮，主要是因建築融資比重如果升高，將間接造成房價上漲，且信用貸款過度擴大，反應在貸款持續高成長，「央行不希望銀行太過度集中資源在房地產的風險」。

央行業務局局長潘榮耀補充，根據聯徵中心統計，至今年6月底止，名下有二筆房貸的自然人，在這次列入「特定地區」的八區，占比高達82.6％，因此提醒貸款人應做好財務規畫，以降低風險，「這次只有取消寬限期，貸款成數並未限制」。市場解讀，似在暗示不排除後續可能再對成數做出限制。

這次央行點名的八個特定地區，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市，自然人第二戶購屋貸款的新規範為「無寬限期」；其次是購地貸款最高成數自六成五降為六成；三是工業區閒置土地抵押貸款最高成數自五成五降為五成，同時明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款的「一定期間」為一年，以達加速開發的效果。

楊金龍強調，央行基於落實政府「健全房地產市場方案」，促使信用資源有效配置及合理運用，在去年12月8日、今年3月19日二度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，但銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，採取預防性措施，進一步控管相關授信風險，決定再度修正，並且自9月24日起實施。

他指出，央行未來還會密切關注房市發展及金融機構不動產授信風險控管情形，適時滾動檢討調整管制措施，以利金融穩定。（相關新聞見A2、A5）

(時報資訊)