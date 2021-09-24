恒大集團的財務風暴成為市場關注要點，據外媒引述與大陸官方關係密切的消息來源指出，當局打算將恒大集團分為3個實體進行重組，後續將以國有企業為基礎，實質轉變成一家國企，可望在幾天內公布相關計畫。同時23日恒大也公告當日到期的其中一筆公司債利息已透過場外方式協商解決，帶動在港股價一度暴漲逾30％。

在港股價 一度暴漲逾30％

此外，恒大集團主席許家印也在21日中秋節發出「致全體員工信」表示，一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」的目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份負責任的答卷。

從傳出大陸官方將出手、許家印喊話、支付其中一筆到期債務利息帶動23日在港股價出現暴漲，漲幅一度超過30％，而後拉回仍大漲17.62％、收在每股2.67港元。

摩根士丹利 估能有效應對

據「亞洲市場」（Asia Markets）引述與大陸政府關係密切的消息來源指出，北京當局打算把恒大集團拆分為3個實體、進行重組，並實質轉為一家國企，有望在幾天內就會公布相關計畫。

消息來源更透露，該計畫目的在於保護向恒大購屋的大陸民眾，例如上街抗議的人與投資恒大理財產品的投資人，更重要的是消除恒大一旦無力償債、對大陸整體經濟造成的廣泛效應。

摩根士丹利也預期，大陸有機制應對地產商債務違約與減低系統性風險，相信下周會公告協助有困難的發展商債務重組，並在未來數月推出寬鬆政策，如加快財政投放及降準。

債務利息 仍有兩筆未支付

在恒大的債務部分，23日到期需支付的兩筆境內、境外債券利息，恒大公告透過場外協商解決支付發行總額40億元人民幣的境內債券利息。

但據《中國基金報》報導，恒大23日還有一筆5年期美元債需支付約8300萬美元利息，若30天內無法兌付就會構成違約；29日則有一筆7年期美元債的4750萬美元利息。目前恒大尚未公布對這兩筆利息的支付安排。

(時報資訊)