「澳洲人報」今天報導，澳洲政府正在幕後與日本、加拿大和其他國家一同合作，努力為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）尋找途徑。

報導引述一位參與過程的高階外交消息人士說，澳洲、日本和加拿大過去這段時間持續討論探索台灣加入CPTPP的途徑。澳洲和加拿大都受過中國貿易脅迫。

台灣22日正式遞件申請加入。要成功加入CPTPP必須獲得所有成員國一致同意。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）上週才說，中國若要加入CPTPP，必須停止對澳洲貿易脅迫。他今天透過聲明告訴「澳洲人報」：「澳洲將與CPTPP成員國合作，依循CPTPP的加入指導方針，以共識為基礎來考慮台灣的加入申請。」

特漢重申，無論中國或台灣，新申請加入CPTPP的國家必須說服現有成員國相信，它們會「遵循協定的高標準，並履行它們對世界貿易組織（WTO）的承諾和現有貿易協議。每個人都遵守遊戲規則，符合大家的利益」。

日本外務大臣茂木敏充則更公開表達對台灣遞件的支持。他23日在美國紐約進行訪問時便對媒體表示：「歡迎，將基於戰略觀點、國民的理解因應此事。」還說台灣是「日本極度重要夥伴」，有相同的基本價值，例如法治。

報導指出，澳洲、日本和其餘9個CPTPP成員國須處理好台海兩岸帶來的緊張關係，一邊是亞洲最大經濟體，另一邊則是經濟蓬勃發展的民主政體。

澳洲智庫「伯斯美國亞洲中心」（Perth USAsia Centre）研究主任威爾森（Jeffrey Wilson）說：「現在是地緣經濟攤牌時刻，結果對於印太地區和全世界有高度利害關係。」

一些台灣支持者擔憂，CPTPP成員國之一秘魯會是習近平政府阻撓台灣加入的輕易施壓對象，因為7月才上任的左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）曾表示，他有意將改善與中國關係列為優先事項。

CPTPP成員國還有紐西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥和智利。中國於16日正式申請加入。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100923

(時報資訊)