婚宴禮金到底該怎麼包？許多人時常傷透腦筋。一名網友表示，自己收到了高中同學喜帖，雖然跟對方不熟，但還是前往慶賀，包了3600元禮金，沒想到竟被禮金桌的女同學嗆「你這樣行情很差」，氣得他回一句，對方當場閉嘴閃人。

網友在PTT《WomenTalk》版PO文「薪水變多 禮金就要包更多？」，他表示，去年台灣疫情還不嚴重，當時收到高中同學的喜帖，但自己跟這位同學實在不熟，最多就打個招呼，不曾聊天，但還是包了3600，並到婚宴會場祝賀。

沒想到給了禮金後，禮金桌的另一名高中女同學跑過來質問「怎麼包那麼少」，更指著自己說「你都升遷了，至少包個6600吧，不然顯得你行情很低，而且這樣大家都知道你包多少，覺得你很吝嗇」。

原PO聽到後氣炸，當場回嗆「我跟新郎根本不熟，高中就只是點頭之交，畢業後也沒交集聊天，基於同學一場特地從台北跑到台南給祝福，結果被嫌錢太少」，要求對方歸還禮金，讓他走人。

女同學趕緊打圓場「說說而已啦，無聊跟你聊個天」，就默默回禮金桌。原PO說，當下他完全被氣飽，根本吃不下，直到現在想到都還是很不舒服，詢問大家「難道我真的該包多一點？」

文章PO出引起熱烈討論，鄉民留言：「你沒有錯，是對方太白目」、「你錯了，點頭之交還去」、「一個人包3600已經很有誠意了」、「完全沒交集的人包3600根本超好了」、「點頭之交亂炸，我一定不去也不包」、「雖然說是禮金桌的人搞事，但新郎喜帖到處寄也是很敢」、「誰規定升遷就一定要扶貧？」、「我覺得你該去跟新郎反應」、「這女同學真的是沒禮貌又白目」。

(時報資訊)