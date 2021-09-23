電動車大廠特斯拉在今年早些時間傳出，已經與三星電子敲定5奈米製程協議，供應自動駕駛系統處理器，但據韓媒最新消息指出，特斯拉下一代自動駕駛處理器 「Hardware 4.0」將繼續由三星代工生產晶片，全球晶圓代工龍頭台積電可能依舊無緣。

去年8月有消息傳出，特斯拉與台積電在自駕車晶片上有所合作，指得就是這款自動駕駛處理器 「Hardware 4.0」，將由博通以ASIC形式打造，由台積電7奈米製程，預計2021年第4季量產。但今年以來，大多是聲稱三星拿下訂單，主要是特斯拉與三星早期就密切合作，預料特斯拉會傾向下單給三星。

由於特斯拉上一代的自動駕駛處理器「Hardware 3.0」，由三星 14 奈米製程打造，今年初就有韓媒指稱，特斯拉將委由三星5奈米製程生產自駕車晶片。據韓媒 《韓國經濟日報》 報導，引用多名消息人士說法，特斯拉從2021年初就與三星的晶圓代工部門密切合作，特斯拉打算將下一代產品交由三星生產，似乎已經是既定事實。

三星預計在2021 年第 4 季起，於南韓華城工業區產線採用 7 奈米製程生產晶片，據三星官方數據顯示，雖然5奈米製程較7奈米製程技術更先進，但因為特斯拉自駕車晶片將處理與道路行駛安全相關任務，為兼具效能與穩定性，最終採用三星7奈米製程生產。

另外一個消息指出，為確保新一代電動車在自駕系統的安全性，特斯拉早就與三星談妥使用7奈米製程，預計特斯拉自動駕駛處理器「Hardware 4.0」將依照慣例，延用三星的晶圓代工製程生產。

特斯拉8月19日舉行AI日，執行長馬斯克發布2項重要產品，一是名為「Tesla Bot」機器人，另外是由特斯拉Autopilot硬體部資深總監Ganesh Venkataramanan宣布推出的客製化晶片「D1」，為訓練資料中心的AI晶片，處理特斯拉汽車自動駕駛在道路上面臨的問題，為特斯拉Dojo超級電腦晶片的一部分。

特斯拉說明，D1晶片將採用7奈米製程生產，運算效能為362 teraflop，並計畫由25顆D1晶片置入在1個「訓練磚」(training tile)，再把120個訓練磚結合，形成1 exaflop (每秒1百億億次浮點計算)的運算架構。

至於Dojo晶片提供客戶訓練AI模型，提供特斯拉影像感測器大量運算判斷學習，供應商包括英特爾、NVIDIA以及新創歐洲AI晶片大廠Graphcore，其中Graphcore與台積電7奈米製程有緊密合作，甚至搶先在3奈米製程，成為台積電技術創新合作夥伴之一，協助客戶在AI運算的服務。至於D1晶片會由誰奪下訂單，目前尚未明朗。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意