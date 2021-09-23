中央銀行周四(23日)舉行第3季理監事會，決議利率「連六凍」，維持在1.125％的歷史低點，將2021年經濟成長率由原本預測的5.08％至5.75％，至於針對房市火熱議題，央行第三度祭出打炒房措施。然而，民眾最關心的高房價問題，央行臉書粉專日前發文，討論升息不是對抗高房價的有利工具，引發網友熱議。

央行總裁楊金龍日前針對如今總體經濟情勢發表看法，認為台灣貨幣政策與歐美相比，沒有那麼寬鬆，且國內通膨仍屬溫和，及經濟成長表現不錯、但未過熱。

央行在周四的理監事會前夕，於周三在臉書粉專貼文，說明瑞典央行的歷史以及對於央行數位通貨（Central Bank Digital Currency CBDC）的探索發行。其中，提到了瑞典央行曾以提高利率對抗高房價，結果以失敗收場，似印證國際組織認為以利率處理房價是大而不當（too blunt）的工具；瑞典央行也是採負利率政策的急先鋒，結果也是草率作收、急著回到零利率，外界認為此似證明負利率的副作用太大。

至於今日央行針對房地產活動提出進一步金融監管措施。央行指出，受限貸款之成數下降，惟銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，控管相關授信風險，茲修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年9月24日起實施。

央行提出3條新規定，強調密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施之執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。新規如下：

1. 新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期：特定地區包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣及新竹市。（原無規範）

2. 調降購地貸款最高成數為6成。（原為6.5成）

3. 調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。（原為5.5成，並限制1年）

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近年炒房風潮從蛋黃轉往蛋白的狀況越發嚴重，讓央行決定再次出手，其政策除衝擊多戶型的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，並針對目前台商回台設廠衍生的問題也將一併處理。雖可能導致大者恆大的情況，但長期來看有助於房市降溫。

不過，是否能對於民眾最在乎的高房價問題進行調整，屋比房屋總經理葉國華表示，在貨幣寬鬆政策、低利率以及台商回流等情況下，近1、2年全台房市交易價量全面攀升，不少區域房價年漲幅超過1成，的確對購屋族造成壓力，至於這次央行針對6都以及新竹縣市進行管制，有助於降低這些區域的炒作風氣。

全台房市在QE量化寬鬆貨幣政策、低利率以及台商回流投資等利多因素下，近1、2年全台房市交易價量全面攀升，不少區域房價年漲幅超過1成以上，確實對不少購屋族造成相當大的壓力，這次央行理監事會針對房市交易量最大的六都及新竹縣市規定「自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期」，將有助於降低這些區域的投資炒作風氣。另外，央行開始調降購地貸款成數以及工業區閒置土地貸款成數，對於房市降溫、降低囤地炒作與降低放貸風險都有幫助。

但網友對於央行分享對抗高房價不採用升息手段卻不領情，紛紛留言表示「本來就沒有要對抗」、「借錢炒房炒股翻身致富」、「央行：我不會升息喔~房價與我無關…呵呵」、「年輕人醒了沒」。

不過，也有網友認為央行升息要考慮的方面很多，網友留言表示「升息本來就不可能是只為了打房啊…」、「政府不打房，少數魯蛇有民怨，打房大民怨」、「美國沒升，台灣哪會升，打房可以拿掉就好」、「整天要央行升息，完全不管匯率等其他問題，只想自己買房」。

(時報資訊)