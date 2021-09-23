今年中秋節月球和太陽的黃經相差一百八十度，才是真正天文定義上的滿月，離上回相距已有8年。

日媒《產經新聞》（Sankei News）在中秋節當天搜集了個攝影記者鏡頭下的「中秋明月」，取鏡角度與構圖各有特色，也有台灣遊日客感到熟悉的東京鐵塔、六本木、甚至機場，值得觀賞並紀念。

位於當地神奈川縣的川崎市内公園上空，可以看到來往羽田空港的飛機，在圓月前的飛機剪影充滿幻想情調，為求此一畫面月需要掌握極佳效率，才能拍攝成功，當天還未日落就吸引許多攝影愛好者提早到場先準備。

《產經新聞》中秋攝影特輯

https://www.sankei.com/article/20210921-3EH6DBA6ENJ6FL6Q26KIQIBCQE/

(時報資訊)