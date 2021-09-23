美國聯準會（Fed）台北時間23日凌晨公布最新決策，暗示最快11月啟動QE（量化寬鬆）退場，此外鑑於通膨急升持續時間超出預期，半數Fed決策官員預測明年就會展開升息。美國股匯聞訊雙漲，美元指數攀上1個月高點。

Fed決策聲明於美股盤中出爐後，主要指數齊飆，道瓊工業指數一度大漲多達520.58點，終場收漲338.48點或1％。標普500指數和那斯達克指數，分別收漲0.95％、1.02％。

美元在Fed聲明公布後普遍走揚，尤其是兌歐元與日圓。美元指數升至93.526，攀抵1個月新高。

Fed美東時間周三的會後聲明雖繼續按兵不動，基準利率仍維持在近乎零水位，但暗示最快11月2-3日召開的例會，將宣布著手縮減每月1,200億美元的購債措施。

Fed主席鮑爾於會後記者會上指出:「聲明採用此措辭的目的是要告訴大家，最快下次例會就會啟動縮減購債。」鮑爾說，關於縮減購債的速度，Fed官員尚未下正式決定，但大多同意採漸進式程序，「明年中結束購債或許是適當時機」。

根據Fed的利率點狀圖，聯邦公開市場委員會（FOMC）18位成員中，有9位預期首次升息時間在明年， 多於6月利率點狀圖顯示的7位。

此外，17位成員預期2023年底之前至少升息一次，13位成員預測2023年結束前升息二次。換句話說2023年之前，聯邦基金利率起碼會升抵1％。

到了2024年，利率中值可達1.8％，仍低於Fed預估的中性利率2.5％。所謂中性利率，指的是長期而言既不會刺激也不會侷限經濟成長的利率水位。

Fed同時發布經濟與通膨預測，下修美國今年實質國內生產毛額（GDP）成長率預估，由6月例會預測的7％增幅調降為5.9％。不過Fed將明後年的GDP成長率估值，分別上調到3.8％、2.5％。

至於今年的通膨預測，Fed由前估值3.4％上修至4.2％。而Fed偏好觀察的核心個人消費支出物價指數（PCE），今年的年增幅從前估值3％上調到3.7％，明後年估值各自為2.3％、2.2％。

Fed預測美國失業率今年結束前降至4.8％，較前估值4.5％略高。

(時報資訊)