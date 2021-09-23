realme引用市調機構Counterpoint Research數據指出，第二季出貨量達到1500萬支，成為全球排名第六的手機品牌，出貨量比去年同期成長135.1％。

realme品牌成立於2018年，根據Counterpoint資料顯示，當年第三季realme出貨量僅有120萬支，全球排名為47名，但到了2019年第三季，出貨量已經突破1,000萬支，排名也上升至第七名，並在今年第二季排名上升至第六。

realme表示，根據上個月Strategy Analytics數據顯示，realme於2021年第二季達到累積銷量一億支的成績，成為全球累積銷量最快達1億支的智慧型手機品牌。

realme表示已經訂定「雙億台」目標，預計於2022年底再創全球1億支手機銷量，並於2023年底再達同樣里程碑，為此realme制定產品策略，手機將著重旗艦產品GT系列，瞄準中高端市場發展，AIoT則朝全新「 1+5+T」策略發展，也就是以realme手機做為串聯中心 ，搭配5項realme AIoT產品，分別為真無線藍牙耳機、穿戴裝置、智慧顯示器、筆記型電腦、平板，T則Techlife的代稱，這是realme創立的智慧家居生態系平台。

(時報資訊)