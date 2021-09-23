PLATTS報導，伴隨需求持穩推進，加上乙烯、丙烯等石化上游原料上漲30、10美元成本支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續。其中，EVA在成本、產能趨緊助力下，持續大漲245美元，一舉飆漲突破3000美元關卡，達3035美元，續創新高，表現亮眼。

另，LDPE彈升40美元；PVC續揚10美元，再創波段新高，每噸1420美元；HDPE、LLDPE及PP也上漲10美元。至於ABS則因買盤趨緩，下滑10美元。台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)及聯成(1313)營運添力。

颶風造成美國石化產能中斷，影響美國LDPE/EVA產能達23％，而大陸8月起對光伏級EVA需求再次復甦、大增，運動鞋類消費明顯復甦，也帶動鞋材應用需求，烘托近期EVA因供需再次轉緊，上演飆漲攻勢。

分析師認為，大陸已增加50萬噸EVA產能至147萬噸，但市場預估今年EVA需求達200萬噸，而上半年太陽能裝機量僅13GW，進度遠落後整年裝機目標50GW，預期在下半年加快安裝腳步，供需嚴重吃緊將維持至年底。

廠商指出，大陸能耗雙控預警等級靠前的多個省份均處西北地區，而西北地區是PVC最大產能集中地；在本就進入秋季檢修現狀下，政策加碼使得開工將進一步下滑，貨源短缺情況將愈為明顯。

尤其，在碳中和趨勢支撐，電石法PVC供應量必將持續縮減，隨著商品市場整體氛圍轉好，需求韌性較強，庫存處於同期低位，PVC後市易漲難跌。

最新數據顯示，大陸下游需求明顯受到原料PVC價格上漲抑制，開工積極性有所下降，旺季表現應不如往年，但就終端訂單來看，9、10月下游需求韌性仍強，下游廠商大概只能被迫接受高價，整體剛需保持穩定。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意