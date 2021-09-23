東元經營權保位戰持續延燒，連子公司菱光（8249）也無法倖免，為鞏固經營權，菱光豪砸銀彈逾17億元，二度祭出買回庫藏股大計，期待將可控制股權再拉高，飛越三成的門檻。

菱光23日舉行董事會，宣布二度施行庫藏股，決議買回自家股份，部分將用以轉讓予員工，以激勵員工及提昇員工向心力，此次買回庫藏股的上限金額高掛17.65億元，庫藏股銀彈24日就會撒出，一路買到11月22日，預訂買回3,200張，買回價格區間設定在24至34元，若全數買回，初估菱光將再新增2.52％的股權。

經查菱光前次執行庫藏股，在8月19至9月17日買回期間共計買回6225張持股，佔預訂買回張數6,500張的95.77％，以現有股本12.71億元計，透過第一次執行庫藏股，菱光公司派已成功取得4.9％的控股權。

對於如此密集買回庫藏股，會否影響公司經營？菱光表示，此次買回庫藏股的股份總數僅佔已發行股份之2.52％，且買回股份所需金額上限僅佔流動資產之5.85％，上述股份之買回並不影響公司資本之維持。

法人指出，透過交互持股，黃育仁陣營的東友持有菱光股權22.02％、光菱持有菱光2.98％，加上菱光第一次買回庫藏股，拿到的4.9％股權，若第二次執行庫藏股擬買回2.52％股權，再全數達陣，黃育仁陣營可控制股權將達到32.42％，相較於黃茂雄陣營透過鈺叡收購，僅拿到約7.09％的股權，黃育仁陣營仍算擁有相對優勢。

(時報資訊)

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