五倍券數位綁定22日開放登記，第一天登記平台湧入上千萬人次，但有網友完成登記後，發現頁面出現「累積交易金額」而感到奇怪，但因為「所有的數位方式都是先消費後回饋」，且這次數位綁定祭出「三不一沒有」，讓不少網友得知後大感後悔。入口網站《Yahoo奇摩》就對「是否應該開放數位券登記的人有反悔的機會？」等議題進行網路民調，結果有64.4%的網友表示「應有自由選擇取消機會」。

此次五倍券數位領取方式，和以往最大改變是綁定後採行「三不一沒有-不能取消、不能改綁、不能換領紙本券」，等於沒有反悔的空間，若已決定要綁數位的就無所謂，但若想看看紙本券有無更多優惠的民眾，可以再等等。

Yahoo投票網頁。(圖/翻攝自 Yahoo奇摩 投票網站)

政府今年針對數位綁定，推出好食券等獨家優惠，力促民眾靠攏。而振興五倍券平台上線開放數位綁定時，民眾可一同於該平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券；同時，為解決數位落差，也可由家中一人主綁，全家都綁在一起、集中使用的「共同綁定」。

不過，這些東西都加進來，卻也讓數位五倍券變得很複雜，反而更弄不懂。像是數位綁定得在家中用讀卡機認證，沒的話就是拿健保卡去超商排隊，屆時一定會有不少民眾因為不熟悉流程，在機器前卡住，引發民怨。就算選擇共同綁定，也非「同島一命」，因為家人就算共同綁定，最多只能綁4人，加主綁定人最多就是5人，且主綁定人綁定數位後，就不能反悔，反而是其餘共同綁定的家人，可以在10月2日到6日間反悔，選擇跳船。

對於五倍券綁定一事，《Yahoo奇摩》23日就對此發起網路投票民調，以「你認為是否應該開放數位券登記的人有反悔的機會？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為9月23日至26日，截至23日19時15分為止，共有4千6百多名網友投票，列出3個選項，表示「是，有自由選擇取消機會」，比例佔64.4%、「否，反悔影響後續行政流程」佔32.2%，「不知道/沒意見」3.4%。

(時報資訊)