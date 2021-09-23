各界高度關注中國恒大債務風暴動向，據傳大陸正在要求地方政府為恒大可能倒下做好準備。

華爾街日報引述消息人士透露，大陸官員將這些行動稱作是「準備好迎接可能的風暴」，他們表示，地方政府部門和國有企業已接到指示，如果恒大未能以有序的方式處理好自身事宜，相關部門只有在最後一刻才能介入。

消息指出，大陸當局要求地方政府成立會計師和法律專家組，研究恒大業務的財務狀況，與地方國有和民營房地產開發商會談，準備接管房地產項目，並建立執法團隊，監控公眾的憤怒和抗議行動。

另外，外媒引述消息人士表示，大陸的金融監管機構向恒大發出指示，要求恒大專注於保障在建樓盤的開工建設，同時避免近期美元債券發生違約。

(時報資訊)