被動元件大廠國巨（2327）參加券商論壇，對第四季釋出穩健展望，由於產品組合調整、積極拉升安全庫存水位，抵銷季節性淡季效應，預估第四季稼動率將維持90％以上的高檔水準，往年季減幅度約10-15％，今年將收斂至個位數，國巨並預期，2022年上半年前價格平穩。

國巨第三季標準型產品稼動率維持90％以上，展望第四季，因高階特殊品的訂單能見度高維持8-10個月、價格穩定，抵銷季節性效應，因此第四季的稼動率可望維持第三季的高檔水準；往年第四季受到十一長假、歐美客戶休假、季底盤點影響，季減幅約10-15％，今年可望縮減至個位數，優於往年的淡季效應。

由於國巨旗下被動元件規格逾十萬個，幾乎涵蓋所有廠商，國巨觀察，智慧型手機、PC供應鏈拉貨相對比較弱，但是高階特殊品沒有轉弱跡象，能見度以及出貨排程均穩定。

國巨也強調，往年農曆年僅剩下三分之一人力留守，因應農曆年之後2-3月份重啟的拉貨動能，第三季至第四季就積極備貨拉高安全庫存，國巨統計，Commodity產品第三季庫存水位約75天，第四季將提升至70-80天，一般被動元件行業正常的庫存水位約90-100天，國巨會觀察市場供需狀況，持續布建庫存。

而針對9月1日大中華區代理商的一次性降價，國巨表示，今年上半年針對大中華區代理商調漲10-15％，9月的策略性降價將價格調回，為公司主動行銷策略，適用大中華區經銷客戶一般型的MLCC、晶片電阻，調整後的報價接近同業，並非殺價競爭，在大型的產能出海口如全球經銷商、OEM／EMS客戶方面，價格維持穩定，預期明年上半年價格可望保持穩健。

國巨今年度資本支出達130億元，為歷史高峰，因應投資，國巨保留現金部位，配息率降至35-36％，國巨希望優先改善財務結構，將負債比減至50-55％之後，希望盈餘發放比率盡快回復到過往70％以上水準，國巨預估，資本支出將在2021、2022年觸頂，2023年資本支出可望減緩。

(時報資訊)

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