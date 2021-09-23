東元大黃小黃之爭挺黃育仁？環泥(1104)23日公告，公司及子公司取得菱光科技(8249)私募普通股。其中，環泥是以每股23.49元，取得1,300萬股、環泥投資也以23.49元，取得900萬股。加總之後，環泥集團在菱光的股權將近15％，將會是菱光的第2大股東。

此次菱光私募，環泥是以3.05億元，取得8.9％的股權；子公司環泥投資，則是以2.11億元，取得菱光6％的股權。

雖然環泥公告取得菱光股權的目的，是活化公司投資組合，利用投資綜效強化公司營運發展。

不過，市場認為，黃育仁之前在爭取東元董監席次時，曾將環泥現任總經理侯智升列為獨立董事名單。因此，環泥此次參加菱光的私募，應該是力挺小黃黃育仁。

環泥指出，以菱光過去五年營運的獲利狀況、配息及殖利率來看，投資菱光就長期來看，是有利環泥未來的獲利的。

環泥強調，本次參股對公司所帶來之綜效，有利未來營運發展。此次參股決策乃基於對公司將來發展以及財務投資之利益考量，並非為取得特定公司經營權而參股。

菱光目前每股淨值為31.07元；23日的收盤價為25.7元。今年每股配現金股利1.3元。

不過，環泥的獨立董事、寧遠聯合法律事務所主持律師王永春，則對環泥的參股決定表示反對或保留意見。

王立春認為，這次參股的對象、菱光科技，日前經媒體報導曾參與他公司經營權之爭，擔心此次參股會讓投資大眾認為環泥也參與其中。

王立春也認為，相對於因本次參股所提高的負債比例，認為股利收入效益相對不明顯。

(時報資訊)

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