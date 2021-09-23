台灣22日遞件申請加入CPTPP，但未來可能受到對岸打壓，也必須開放日本核食進口，將面臨重重挑戰。對此，行政院長蘇貞昌表示，CPTPP的會員國，是與台灣非常互有往來的貿易國，所以台灣一直努力要加入CPTPP，政府也做了各方面努力，包括跟相關會員國的非正式溝通等，而台灣本就是自由經濟體，相關法制的精進及相關因應作法，也老早就著手，現在水到渠成，正式提出申請。

蘇貞昌指出，相關國家也透過不同管道表示非常肯定台灣，台灣會努力爭取加入，而這個並沒有什麼條件或與福島食品有關，政府對於任何食品，都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。

(時報資訊)

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