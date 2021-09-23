根據科法斯調查顯示，有65％的受訪企業在2020年遭遇逾期付款，與2019年基本持平。儘管經濟環境疲軟，但由於政府強有力的疫情響應政策，2020年的企業逾期付款情況有所改善，平均逾期付款時間降至5年來的最低點。然而，澳洲和香港的信用風險卻逐步提高，兩地的企業逾期付款均有大幅增加。

科法斯表示，在參與此次科法斯調查的9個經濟體和 13個行業中，分別有6個經濟體和10個行業表示逾期付款時間縮短的情況。出現這一趨勢的部分原因在於，政府採取了強有力的調控政策來減輕疫情對商業活動的影響，企業也採取了收緊信用管理政策及加強現金流彈性的措施。至於亞太區的企業平均逾期付款時間從 2019年的85天降至2020年的79天，達到 2015 年以來的最低水準，這反映了信用管理政策在持續收緊。

但有兩地企業信用風險正逐步提高中，科法斯表示，澳洲和香港這兩地的企業逾期付款均有大幅增加；值得留意的是，這兩地超長逾期付款（超過180天）已經占到年營業額的2％ 以上的企業數目急劇增加，根據科法斯的經驗，80％的超過180天的帳款永遠無法追回。其中以零售、建築和交通運輸業遭遇超長逾期付款的情況最為嚴重，超長逾期付款占到其年營業額的2％ 以上的企業數目增幅最大，這代表幾個行業的現金流風險增加。

亞太區經濟呈現正成長態勢，在亞太地區國家中成長前三大分別是印度、大陸及新加坡，而台灣則是排名第四。科法斯表示，以印度的經濟成長速度將是最快的 (+9.0％)，其次是大陸(+7.5％)、新加坡(+6.3％)、台灣(+5.6％)、澳洲(5.0％)、香港特區(+4.8％)、馬來西亞(+4.6％)、日本(+2.7％) 和泰國(+2.2％)。外部需求一直是亞太經濟復甦的關鍵驅動因素，而向遠程辦公和遠程學習轉型的國際趨勢恰好推動了全球對信息與通信技術 (ICT) 設備的需求。因此，最大的受益者是亞太區 ICT 產品的主要出口國包括大陸、台灣等。

(時報資訊)