央行23日理監事會再度出手打炒房，六都及新竹縣市第2戶購屋貸款將不得有寬限期。(資料照) 央行23日理監事會再度出手打炒房，六都及新竹縣市第2戶購屋貸款將不得有寬限期，調降購地貸款從6.5成降至6成，工業地抵押貸款從5.5成降至5成，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，此次除衝擊持有多戶的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，並針對工業用地炒風產生作用，至於打炒房有沒有用？3位房產專家提出看法。

屋比房屋總經理葉國華表示，全台房市在QE量化寬鬆貨幣政策、低利率以及台商回流投資等利多因素下，近1、2年全台房市交易價量全面攀升，不少區域房價年漲幅超過1成以上，確實對不少購屋族造成相當大的壓力，這次央行理監事會針對房市交易量最大的六都及新竹縣市規定「自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期」，將有助於降低這些區域的投資炒作風氣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，第2戶取消寬限期措施明顯針對投資客而來，希能降低槓桿操作的空間，也抑制短期買賣交易，讓市場回歸自住需求，不過連帶影響到換屋族短期內的資金操作，尤其原本預計先買再賣的換屋族，在同時兩邊都要繳房貸的情況之下，就會有較重的財務壓力，所以資金不足者，就必須改變策略，先賣再買。

對於央行降低購地貸款與工業地抵押貸款，張旭嵐指出，主要也是希望避免建商業者長期囤地、養地，期能加速開發進度；徐佳馨則說，預估短期內資本較小的建商與投資客將受到影響，但在低利環境下，大資本的投資者更有機會擇優進場，央行透過不斷收緊資金，長期來說也有助於市場緩步降溫。

葉國華認為，目前全台房價持續攀升，確實有泡沫化的跡象，雖然短期內這泡沫仍不會破裂，但對銀行來說，放貸風險將逐步攀升。這次央行開始調降購地貸款成數以及工業區閒置土地貸款成數，對房市降溫、降低囤地炒作與降低放貸風險是有幫助，不過，在目前資金仍持續往房市匯聚下，這次央行信用管制加碼的手段效益如何仍待評估，不排除央行在未來還會有更進一步的管控手段釋出。

(時報資訊)