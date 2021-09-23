NVIDIA擴大其在人工智慧推論效能的領先優勢，首度公布在Arm架構伺服器上的測試結果，根據最新的MLPerf基準測試結果證明，NVIDIA在使用x86或Arm架構的CPU進行人工智慧（AI）推論方面取得最佳成績。

這是NVIDIA連續第三度在MLCommons的推論測試中，創下效能及能源效率的紀錄。這也是資料中心類別首次在Arm架構系統上進行測試，讓用戶在部署當今最具變革的AI技術時，擁有更多的選擇。

搭載NVIDIA AI平台的電腦在最新一輪的七項推論效能測試中均拔得頭籌，這些系統由NVIDIA及九個商業生態系合作夥伴所推出，包含阿里巴巴、戴爾科技（Dell Technologies）、富士通（Fujitsu）、技嘉（GIGABYTE）、慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）、浪潮（Inspur）、聯想（Lenovo）、Nettrix及美超微（Supermicro）。

MLPerf的推論基準是基於當今最熱門的AI作業負載和情境，涵蓋電腦視覺、醫療影像、自然語言處理、推薦系統與強化學習等。因此，不論用戶部署哪些AI應用程式，皆能透過NVIDIA的技術創下自己的紀錄。

(時報資訊)

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