基於與英特爾（Intel）的深度合作開發，並採用Intel Core處理器注入源源不斷的動力，Microsoft宣布推出4款新一代Surface設計，藉此完整發揮Windows 11優勢。新一代產品線包含首款二合一筆電Intel Evo平台設計，並首次為2款Surface導入Thunderbolt 4設計。

英特爾行動創新副總裁Josh Newman表示，透過絕佳的合作關係，我們很高興Microsoft Surface加入Intel Evo這個大家庭。新款Surface Pro 8提供Intel Evo平台不容妥協的使用體驗。由英特爾第11代Core處理器所驅動，這也是Microsoft Surface Pro首次提供Thunderbolt 4，使用單一線材即可提供同級最佳連結性和快速充電功能。

新款Surface設計新增的Intel Evo驗證和Thunderbolt 4連接埠，對於英特爾和Microsoft的合作夥伴關係立下關鍵里程碑。英特爾平台創新持續推動生態系合作夥伴，為多種外型規格和廣泛價格帶提供最佳PC使用體驗。仰賴橫跨硬體、軟體的長久合作歷史基礎，Intel Core處理器將替消費者、商業、教育工作者、專業玩家以及更多市場，針對Windows 11提供最為廣泛的運算體驗。

(時報資訊)

#Surface #Intel #英特爾 #Core #處理器

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