西門子數位化工業軟體旗下的Aprisa佈局和繞線解決方案近日獲得格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）的22FDX平台認證。雙方公司將協同合作，將Aprisa支持技術納入GF製程設計套件（PDK），以協助共同客戶充分利用22FDX平台優勢。

西門子數位化工業軟體Aprisa部門高級總監Inki Hong表示：「我們很高興能再次與GF在關鍵支持技術層面進行合作，以協助共同客戶為全球主要終端市場提供創新IC。此前西門子已與GF建有良好的長期合作關係，雙方將專業知識結合在一起，為設計師提供先進技術，助其滿足快速成長的應用程式需求，開發有吸引力且高度差異化的IC。」

在最新的認證需求下，Aprisa工具通過了一整套嚴謹的測試，確保西門子的佈局和繞線軟體可以支援22FDX的設計功能。GF的22FDX平台具有同類最佳的效能和功耗，為需要極小待機功耗和低漏電流的大批量設備提供理想選擇，其設計成本與28奈米的晶片一致。

西門子Aprisa產品線是用於設計先進積體電路新一代佈局和繞線技術的領導者，其能夠幫助客戶實現卓越質量，並提供完整的閘極級到GDSII架構的全功能模塊級實體建置工具。西門子於2020年8月從Avatar Integrated Systems收購Aprisa，進一步擴展了旗下世界領先的IC EDA軟體產品組合。

GlobalFoundries客戶設計支持副總裁Richard Trihy表示：「作為GF的長期合作夥伴，西門子的EDA工具始終能夠支持我們的先進製程技術，在設計支持方面表現卓越。我們十分期待能與西門子強化合作，協助雙方共同客戶不斷取得晶片設計的成功，滿足日漸嚴格的市場需求。」

(時報資訊)