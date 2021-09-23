德州儀器（TI）（納斯達克股票代碼：TXN）今日宣佈其氮化鎵（GaN）技術和C2000即時微控制器（MCU），輔以台達長期耕耘之電力電子核心技術，為資料中心開發設計高效、高功率的企業用伺服器電源供應器（PSU）。與採用傳統架構的企業伺服器電源供應器相比，台達研發的伺服器電源供應器功率密度可提高80％，效率提升1％。

根據能源與氣候政策公司能源創新（Energy Innovation）1的估計，效率每改善1％，等於每座資料中心可節省1百萬瓦（或800戶家庭用電）的總系統成本。

台達為全球客戶提供電源管理與散熱解決方案，同時也是AC-DC、DC-DC與DC-AC電源系統的領導廠商，產品應用範圍廣泛，包括資通訊、電動車充電與工業電源等。

TI多年來致力於半導體和電腦相關技術，投入氮化鎵技術的開發、應用已長達十年，更提供C2000微控制器等即時控制解決方案，是台達長期合作的重要夥伴。此次TI利用創新的半導體製程製造矽基氮化鎵（GaN-on-silicon）技術與積體電路，協助台達等公司打造差異化應用，提升全球資料中心電源效率。

德州儀器高壓電源事業部副總裁Steve Lambouses表示：「德州儀器致力於透過半導體技術使電子產品的價格更加實惠，讓世界更加美好。我們的氮化鎵技術將效率更高、體積更小且更為可靠的解決方案推升至了全新境界。除了投資技術發展之外，TI對內更是強化製造生產以便為台達以及其他客戶等提供支援，同時也能夠迅速擴展氮化鎵等新興技術的規模。」

(時報資訊)