五倍券日前開放數位綁定，一度造成相關網站大當機。橘子集團（6180）旗下果核數位資安團隊表示，五倍數位券綁定時可能衍生的潛在資安問題也相當值得重視，果核數位顧問林玄紹則藉此提出「三不、三要」原則，來提醒消費者在上網、進入APP數位綁定前，多一分小心、少一分損失。

振興五倍券22日已開放數位數位綁定、10月8日起正式使用，範圍包含全國實體店家、攤商及國內電商，吸引大批民眾上網綁定。不過，林玄紹呼籲消費者注意APP的使用安全，下載APP，進行輸入前「防詐三要」，包括「要確認欲下載的APP真實存在」，不隨意進入；「要確認APP擁有MAS認證」（經濟部通訊產業發展推動小組行動應用資安聯盟，通過認證機構可透過官網查詢），以及「要做好研究」，了解曾被破解的APP訊息與案例，避免受害。

此外，上網搜尋網頁的過程中，若是發現頁面過於簡單、幾乎沒有美術設計、或是相當粗糙的網頁，甚或是內容上要求過多填寫項目、出現未曾有印象的填寫項目，果核數位也呼籲消費者保持警覺，有可能就是釣魚網頁來騙取消費者用戶個資。

在「三不」方面，林玄紹則表示，消費者不應貪圖優惠、不貪圖方便，不要於不明平台下載APP。此外，民眾應對APP要有敏感度，不要輕易存取、輸入。最後，不可鬆懈警覺，且應要隨時更新最新的軟體系統與資安防護。

(時報資訊)