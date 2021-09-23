資安廠商Fortinet 23日發布《2021上半年全球資安威脅報告》指出，混合辦公模式當道，網路犯罪分子也對此集中火力，且勒索軟體攻擊事件大幅增加，與2020年同期相比，所偵測到的勒索軟體攻擊數量成長超過10倍，光是在6月，每周平均攻擊次數就高達近15萬次。

FortiGuard Labs研發中心台灣區經理林樂指出，今年上半年針對台灣各大產業以及全球關鍵基礎設施的攻擊層出不窮，影響範圍達達數以千計的企業組織、有效且具破壞性的單一資安事件更大幅增加。

Fortinet指出，今年勒索軟體攻勢猛烈，嚴重影響許多企業的供應鏈，對企業生產力、業務連續性以及民眾的日常生活，其中，針對電信產業的攻擊最為猛烈，其次為政府部門、資安監控委外服務者、汽車產業與製造業等。攻擊者的策略更已從取得使用者電子郵件內容，轉移至獲取及販售進入企業網路的存取權限。

此外，詐騙性質的社交工程惡意廣告與恐嚇軟體在今年亦明顯增加，有超過四分之一的企業，曾偵測到惡意廣告與恐嚇軟體試圖展開攻擊，其中又以木馬程式Cryxos最多。Fortinet表示，混合辦公模式當道，網路犯罪分子也對此集中火力，除了恐嚇以外，更是為了勒索。

FortiGuard Labs偵測則顯示，殭屍網路的活躍程度大增，今年年初有超過三成（35％）企業偵測到殭屍網路的活動，六月後比例再上升至五成（51％）。

殭屍網路活動的大規模成長與惡意軟體TrickBot的活躍度呈正相關。TrickBot原先是一種銀行木馬程式，後來進化為複雜的多段式工具包，來支援其他惡意攻擊，其中又以Mirai最為常見。

Mirai的總活動量高居不下，攻擊手法亦不斷更新，瞄準遠距工作及居家學習的生活型態轉變，針對其物聯網設備進行更多的攻擊。

FortiGuard Labs也藉由觸發樣本以觀察網路犯罪分子的意圖，並分析其偵測到的勒索軟體特定功能，得知駭客組織如何試圖提高權限、閃避防禦系統並於內部系統中橫向移動、獲取洩漏的資料與技術。

林樂表示，現代的企業不論規模大小，都有著不容忽視的危險。企業需要採取更積極的行動，如即時端點防護、偵測與自動回應的工具以維護網路環境的安全，同時搭配零信任存取（Zero-Trust Access）、隔離網路與加密保護等措施，輔以橫跨端點、網路以及雲端的人工智慧驅動預防、偵測與回應技術，才能抵禦不斷變化的威脅型態。

而全球的數位轉型浪潮興起，促使OT與IT之間的互通性需求大幅上升，也衍生出許多OT營運技術上的資安風險。對於OT企業決策者而言，如何實踐網路安全、保護其基礎設施免於升級的資安威脅，也是極大的挑戰。

Fortinet台灣技術顧問徐嘉鴻表示，根據Fortinet《2021 OT與網路安全現況調查報告》，有九成的OT營運科技企業組織2020年至少被入侵一次，更有七成受訪者表示經歷過三次以上的高頻率的資安事件。

此外，現代設備的多樣性成為駭客攻擊的新目標、持續增加的進階網路威脅型態更加劇OT業者對網路攻擊超前部署上的困難。Fortinet表示，接下來將持續透過誘餌網路的解決方案，引誘惡意攻擊者遠離關鍵資產，防止其攻擊對目標造成實際傷害。

(時報資訊)