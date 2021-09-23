為因應Covid-19疫情，信保基金全力配合政府紓困4.0，持續對各部會各項紓困貸款方案，即時提供信用保證，今「再添新秀」-與內政部共同協助不動產估價師、地政士、建築師、消防設備師（士），共度難關！

不動產估價師、地政士、建築師、消防設備師（士）為依法執行業務所設立之事務所或聯合事務所，於110年1-12月任連續2個月之月平均或任1個月之執行業務所得總額，較下列比較基準期間之一之執行業務所得總額減少達15％，經主管機關或金融機構認定屬實者即可申請：(1)108年同期。(2)108年下半年之月平均。(3)109年內任連續2個月之月平均或任1個月。(4)110年內任連續2個月之月平均或任1個月。

本紓困措施為提供營運及周轉資金貸款，貸款額度最高50萬元、由信保基金提供10成保證、保證手續費由內政部全額負擔，申貸期限至111.3.31止。

全球遭受嚴重特殊傳染性肺炎肆虐影響，信保基金積極配合政府各項紓困貸款措施提供信用保證，從中小企業、小微企業到大企業，並對觀光產業、航空業、教育事業機構、醫療(事)照顧機構、演藝團體、新創事業，以及廣大勞工提供紓困貸款信用保證。110年1-8月，信保基金協助27萬戶企業取得銀行低利貸款共計逾1兆元，並協助近70萬名勞工獲得紓困貸款。

信保基金為即時提供企業服務，推出「服務網絡多樣化」，除錄製各部會紓困4.0方案說明影片，於官網提供企業迅速了解各項紓困方案內容外，亦提供多元諮詢管道，如電話服務專線、智能客服及社群平台(FB粉絲專頁及Line)即時提供諮詢服務；9月起更陸續舉辦全國各縣市巡迴融資輔導視訊交流會，就紓困4.0及青創貸款等專案融資及輔導等議題進行交流。

信保基金設有紓困振興專區：https://reurl.cc/W3yd1D 及服務專線：0800-089-921，歡迎參考或來電詢問，信保基金是您融資的好夥伴。

(時報資訊)