安盛生（6734）23日宣布，旗下「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」獲衛福部食藥署專案製造許可。安必測可用來偵測世界衛生組織（WHO）定義之四大變異株包括易造成突破性感染的Delta變種病毒，適合佈建於快篩站、企業、學校、國際運輸等需因應疫情落實團體健康管理的組織，由醫事人員進行快速並具成本效益的定期篩檢。

安盛生表示，自歐盟取證後已在歐洲和亞太區多國建立經銷渠道，九月全面量產供應國際市場和國內防疫需求。就台灣最新的前瞻性臨床試驗顯示，安必測的敏感度為100％和特異度為98％，而泰國官方160例臨床檢體回溯性研究顯示，安必測的敏感度為98.3％和特異度為100％。

高疫苗接種率國家如美國、英國和以色列等國遭受Delta變種病毒肆虐危害疫情再起，突破性感染案例頻傳，安盛安必測新冠肺炎抗原快速檢測由分析儀靈敏判讀快篩試片，協助國內醫療院所、企業、學校及政府機關以數位快篩結合檢測數據管理解決方案，迅速辨認以隔離陽性案例，降低傳染風險，建立後疫情時期的新安全管理機制。

為提供受測者及時且無縫的篩檢體驗，安盛生同時發行PixoHealth數位通行證App讓受檢者免費下載。分析儀完成檢測，立即向PixoHealth數位通行證App用戶發送結果，將等待檢測報告的時間從數小時縮短至15分鐘。企業學校組織可另外應用PixoHealth數位通行管理員App與管理平台，交叉審核上傳至雲端的快篩檢測結果和PixoHealth數位通行證App用戶自主記錄並授權相關單位讀取的健康狀態和疫苗接種資訊。相對於量體溫此一無法有效防堵感染案例的常見措施，機構用戶可透過全數位化之安必測快篩解決方案，在疫情中維持企業、學校與活動等場所安全運作，全面實施更有效的門禁管控，將環境風險降到最低。

(時報資訊)

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