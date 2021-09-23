等不及對多家大型銀行的專案金檢結果出爐，央行第三季理事會議就已提前祭出新三道選擇性信用管制措施來對房價「加壓」，對此金融業者指出，這顯示儘管業界認為有很多來自「供給面」的因素，包括建商的原物料、人工成本大漲至少三成，這些都是讓房價居高不下的原因，但央行仍然祭出新的選擇性信用管制措施，顯然希望在「需求面」能發揮對房價壓抑的作用，尤其更可因此顯見央行已擔憂通膨預期越來越濃厚的當下，勢必再推漲房價，因此更要提早出手再怎麼樣也要試圖降房價。

而對於這次央行所提出的新三大措施，金融業者的解讀如下：

1、央行的手開始從三戶伸向「二戶」房貸：

並非全面取消寬限期，而是對於台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹市並外加竹北為主的新竹縣、台南市、高雄市等八大都會區的第二戶取消寬限期，示範、警告的意味濃厚，也有先試水溫的味道，倘若這房價漲最兇的八個都會區房價降得下來，那麼央行不會再祭出後續降成數的手段，否則的話，下一次理監事會議就是全面取消二戶寬限期，或是對這八大地區，進一步限縮二戶的成數。

而其中還有另一個金融業觀察到的重點，就是央行正在為明年的「升息」預作準備。金融業者分析，由於現在利率低，因此，大部分的房貸是用在「還本」，如今央行提前取消上述八大都會區的「二戶」房貸寬限期，就是要求這些購屋者「儘早還本不要再延後」，倘若越延後，未來央行升息的債會越積越高，同時口袋要更深，這些也顯示央行有感於通膨的壓力之下，房價一定會漲更多。

2、全面調降土建融貸款成數0.5成至6成：

全台灣多個地區的建商都抱怨，現在土地取得成本越來越高，尤其近來中台灣的建商更深感土地成本攀高之苦，顯然在搶地白熱化之下，土地交易也熾盛，因此央行直接調降土建融成數，就是要求建商若要買地，自備款要更多，這個政策下來，對於小中型建商的衝擊遠甚於大型建商，可能以後中小型建商買地更為不易。

3、工業區閒置土地貸款成數再降0.5成至5成，並且釐清「灰色地帶」：

所謂的灰色地帶，就是央行這次直接「標準作業化」，把限期開發時間直接明訂為一年，不再交由各銀行「自行評估」，而把閒置土地貸款成本再降0.5成，就是再緊縮地主「養地」空間。

(時報資訊)