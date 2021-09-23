一定比市售保單便宜。金管會透過集保規劃的「退休準備平台」，23日已有五大壽險公司率先上架28張保單，其中定期壽險及重大疾病險訴求責任準備金利率最高可加2～3碼（0.5~0.75百分點），保單預定利率最高拉到1.75％；且附加費用分別不得超過總保費的15％與12％，絕對比市場上現售保單便宜一～三成以上。

已上架保單的五大壽險公司分別是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、中國人壽與台灣人壽，各上架三款保單，分別是小額終老、定期壽險與重大疾病險。

另外還有新光人壽、元大人壽、第一金人壽及宏泰人壽亦會陸續在退休準備平台上，上架三款保單，供國人作為退休保障之用。

小額終老即訴求最後一哩路的壽險保單，每人最多可投保三張、合計保額最高70萬元，多作為基本喪葬費用或留給家人最基本的保障，這部分原本就有責準利率加碼，且很多壽險公司早可透過網路投保，價格較沒有差異。

但定期壽險部分，有5年期、20年期與到70歲期滿三款，最高保額450~600萬元各家不同，5年期保單在退休平台上可加到3碼，即保單最高利率拉上1.5％，比市售保單可便宜近一成；20年期則是利率可加碼0.5個百分點，且附加費用率不得超過總保費15％，保險局副局長林志憲表示，市場現售保單附加費用率約26～28％。因此保單利率加上附加費用，約可省20～30％不等。

承保七項重大疾病的重大疾病險，亦分20年定期或一年期保證續保，訴求一旦確診就給付一筆保險金，讓被保險人可作為治療費用，這部分附加費用率不得逾總保費12％，市場上則多為20％，同樣也省很大。

由於五大壽險公司有些是依年期推出二張定期壽險，有些是一張，重大疾病則多是二張，所以比市場便宜的保單至少有18張。

(時報資訊)