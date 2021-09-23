近期陸委會頻頻預告修法強化陸資來台及我關鍵技術人員赴陸等規範，陸委會副主委李麗珍23日表示，為了有效維護我國資本市場及經濟秩序的穩健發展，並確保我高科技產業領先的優勢，未來還是會從國家整體安全利益的角度，從法制面強化陸企跟陸資企業來台相關管理規範。

陸委會7月底預告將修正兩岸條例第9條、第91條，規定受政府補助達一定標準、從事涉及國家核心關鍵技術業務的人員，赴陸須經申請，未經許可赴陸，最高可處新台幣（下同）1,000萬元罰款。

陸委會9月8日再預告修法，指為避免陸資或其於第三地投資的營利事業假借他人名義違法來台投資，充當人頭者最重可處3年有期徒刑、拘役或併科1,500萬元以下罰款。

李麗珍23日在陸委會例行記者會上表示，大陸地區營利事業單位必須先經過我主管機關許可，才可以在台設立分公司或辦事處，也才能在台從事業務活動，但近幾年有一些違法的案例是，陸資用他人名義，或第三地陸資企業名義來台，從事業務活動，甚至挖角我高科技人才。

李麗珍指出，為了嚇阻這些違法行為，經本會會同相關機關共同研議，擬具兩岸條例第40-1條、第93-2條的修正草案，明文規範大陸營利事業繞道第三地的違法行為，而且要加強處罰力度，從有期徒刑一年提高到三年。

另外也研擬兩岸條例第93-1的修正草案，將陸資隱匿身分或資金來源假借他人名義來台投資的違法投資類型納入規範。

李麗珍表示，為了有效維護我國資本市場及經濟秩序的穩健發展，確保我高科技產業領先的優勢，未來還是會從國家整體安全利益的角度，從法制面強化陸企跟陸資企業來台的相關管理規範。

(時報資訊)