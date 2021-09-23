美國眾議院通過暫停舉債上限至2022年底，但還有參議院待闖關，國際信評機構穆迪（Moody's Analytics）首席經濟師Mark Zandi警告，一旦美國政府出現債務違約，將對從疫情中復甦的經濟造成災難性的打擊，最嚴重的情況下，恐使美股崩跌3成。

外媒報導，Zandi在一份最新的研究報告指出，政府部門停擺雖然不會立即造成重大衝擊，但如果沒有立法延長債務上限，因而導致出現債務違約，將對疫情過後逐漸復甦中的經濟受到災難性的打擊。

Zandi在報告中估計，如果債務上限問題沒有獲得解決，且狀況持續延宕，隨之而來的經濟衰退將導致600萬個就業機會消失，失業率攀升至9%，國民家庭財富損失將高達15兆美元，市場拋售股票，也將使股價崩跌近1/3。

萬寶投顧總監蔡明彰也認為，美國債務上限才是危機，近10年美國債務上限危機最大的一次發生在2011年8月，因國會尚未達成提高債務上限的方案，美債違約機率升高，投資人拋售手中的短期國債，3個月美債收益率由7月最低的0.01％，飆升至8月1日的最高0.1％，大漲10倍，引發美股重挫，連帶使台股從8644點大跌至7741點，跌幅10％。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也曾多次就此議題提出警告，財政部所有的應急措施將會在10月耗盡。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也呼籲國會調高美國債務上限，否則恐將對經濟造成嚴重損害。

(時報資訊)

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