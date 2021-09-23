台灣高鐵（2633）表示，檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，決定再加開12班次列車（南下6班、北上6班），25日凌晨零時起開放購票，總計5天加開200班次列車，提供727班次旅運服務，鼓勵旅客利用「T Express行動購票」App、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵指出，配合政府防疫指引，國慶疏運期間維持全車對號座服務。此外，本次再加開12班次列車中，部分加開班次抵達目的地車站時已超過晚上12時，包括8日1337、1297兩班南下列車，以及11日1336、1576、1698、1296共4班北上列車，提醒搭乘上述6班列車的旅客留意到站時間並及早安排接駁。

此外，在高鐵進出車站時，須確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。

高鐵各車站非付費區目前開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，若車站所在地方政府另有規定則從其規定，敬請旅客注意配合。列車上與車站付費區內維持禁止飲食規定，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意