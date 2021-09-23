陽明海運（2609）參與國泰世華等國內多家銀行業者攜手推出的「環球貿易共享區塊鏈」進出口貿易融資服務，開創航商跨業與金融機構合作，創造與客戶互利共榮之新局。

參與「環球貿易共享區塊鏈」之合作銀行，還有上海商銀、新光銀行、陽信銀行、永豐銀行、台中商銀、遠東商銀、元大商銀等。

陽明表示，本次跨業合作是運用「環球貿易共享區塊鏈」兼具資料匿名、可信任、追蹤及不可竄改的安全優勢，打造航商與金融機構共享資訊的雲端平台。

未來陽明海運客戶透過參與「環球貿易共享區塊鏈」之銀行申請進出口貿易融資，可直接於陽明海運網頁進行線上提單及客戶資料授權，陽明海運即可利用應用程式介面Application Programming Interface（API），傳送給銀行所需運輸單據及貨物物流資訊，以利銀行迅速驗證客戶提供交易資料之正確性，大幅簡化銀行融資作業，加速客戶申請銀行融資時程，使融資交易更加安全迅速。

陽明持續推出數位化創新服務，讓客戶與物流相關業者隨時透過行動裝置獲取即時資訊，e化文件流程節省客戶往返取件的時間及交通成本，未來透過「環球貿易共享區塊鏈」，進出口貿易及融資手續將更安全、順暢，藉由一站式服務打通便捷的國際貿易金流。

(時報資訊)

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