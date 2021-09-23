中央銀行總裁楊金龍表示，央行全體理事一致同意，調整選擇性信用管制措施，其中針對台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市等八市縣，第二戶購屋貸款新規範為無寬限期。

楊金龍指出，為落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，去年12月8日、今年3月19日央行兩度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規 構辦理不動產抵押貸款業務規定」。目前受限貸款成數下降，但銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施，進一步控管相關授信風險，修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年9月24日起實施。

這次修正要點包括，一是新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市。二是調降購地貸款最高成數為六成。三是調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為五成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。

楊金龍說，未來央行將密切關注房地產市場發展及金融機構不動產授信風險控管情形，並檢視規範措施的執行成效，適時滾動檢討調整管制措施，以健全銀行業務，並促進金融穩定。

(時報資訊)