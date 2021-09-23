（國慶煙火在高雄，飯店業推出國慶專案，圖為去年高雄跨百光年煙火活動，從漢來飯店海景房拍攝的畫面。圖／漢來飯店提供）

國慶焰火睽違20年，重返高雄，焰火施放範圍將創下史上最大紀錄，施放面寬超過3公里，動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤施放海上焰火，希望在疫情期間，兼顧安全與觀光，帶動觀光、餐飲、飯店等受到疫情衝擊的產業復甦。

高雄市政府與國慶籌備委員會23日在棧貳庫，共同召開「2021國慶焰火在高雄」記者會，由國慶籌備委員會主委游錫堃、高雄市長陳其邁、以及高雄市觀光旅館公會理事長林子寬等產業界人士，共同揭開國慶焰火序幕。

立法院長、國慶籌備委員會主委游錫堃表示，高雄山海河港，得天獨厚，此次規劃以輕軌、捷運做為觀賞運具，搭配公車，讓民眾暢行無阻，相信焰火施放能使高雄脫穎而出，他也邀請全民在防疫規範下，到高雄觀賞焰火。

高雄市長陳其邁感謝慶籌會主委游錫堃，特別選定高雄做為2021國慶煙火施放地點，他說，高雄市已展現與過去截然不同的城市發展格局，從打開圍牆、5G AIoT新創園區、旅運大樓、橋頭科學園區、以及中油舊廠地將變成高科技半導體產業園區，這些都是中央跟地方共同努力，促成城市轉型最重要的關鍵。

陳其邁指出，高雄市對疫情要求與工作落實，需滴水不漏，依整體疫情考量，相信一定會展現自律跟團結，活動期間透過分艙、分流、人員降載，所有入場民眾都採預約制，須依預約觀賞區域入場，將原本可容納約69萬人場地，依防疫規定修正為23萬人，再考量現場安全性，再將觀賞人數下修至2萬人，降載再降載，就是為提供民眾安全無虞的觀賞空間。

高雄觀光局表示，今年國慶晚會表演除了規劃在地表團演出外，焰火施放範圍史上最大，施放面寬超過3公里，另，首度動用七艘平台船，自高雄港內港區5個布彈點，一路向外綿延至旗津南堤，施放海上焰火，搭配超過百發12吋以上大型焰火彈，最大有達16吋，高空大口徑焰火數量為歷年之最，展現高雄百年大港氣勢。

高雄市觀光旅館公會理事長林子寬表示，此次疫情重創高雄飯店和觀光產業，希望睽違20年的國慶焰火，能夠對高雄飯店、觀光和餐飲等產業，帶來振興的火苗，相信，搭配振興五倍券和高雄券，一定有許多業界推出優惠方案，吸引人潮。

目前，包括漢來飯店在內，已有業者推出「光輝十月迎賓方案」，漢來飯店副總經理陳素娟表示，高雄即將迎來國慶煙火重頭戲，規模更甚於去年跨百光年活動，位於面港第一排的漢來大飯店，擁有觀賞港區煙火的最佳視野，在國慶期間，漢來港景房訂房已近九成，為了促銷最後市景房，漢來飯店祭出「國慶焰火在漢來」專案，提供賞煙火位置，在飯店內即可所賞國慶煙火。

(時報資訊)