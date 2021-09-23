中央銀行第三季理監事會決議，上調2021年全年經濟成長率預估值為5.75％，較6月發布的預測值5.08％，增加0.67個百分點，略低於主計總處最新的預測值5.88％。

央行總裁楊金龍表示，今年中以來，受惠科技產品、傳產貨品外銷熱絡，出口持續強勁成長。內需方面，科技廠商擴大資本支出，民間投資穩健成長。隨國內疫情趨緩，防疫措施降級，國人消費信心漸回穩，加以政府將推動振興消費措施，民間消費可望回溫。央預測今下半年經濟成長率為3.43％，全年為5.75％。勞動市場方面，8月失業率回降至4.24％，但仍居高，就業人數也未回復至疫情前水準，其中以服務業部門減少較多。

展望明年，楊金龍認為，主要經濟體景氣持續復甦，新興科技運用需求仍殷，台灣出口及民間投資動能可望延續，惟受基期影響，成長趨緩。隨內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，預期民間消費升溫，本行預測明年經濟成長率為3.45％。

CPI（消費者物價指數）方面，楊金龍指出， 近月國際原油等原物料價格續處高檔，且國內豪大雨致蔬菜價格大漲，8月CPI年增率升至2.36％，不含蔬果及能源的核心CPI年增率為1.33％。今年1至8月CPI平均年增率為1.64％，核心CPI年增率為1.18％。預估第三季受天候因素影響，CPI年增率將暫時居高，下半年核心CPI年增率仍將維持走低趨勢。預測全年CPI及核心CPI年增率分別為1.70％及1.17％。

明年CPI預測，因國際機構預期國際油價趨向平穩，央行預測明年CPI及核心CPI年增率同降為0.92％，國內外機構對明年台灣通膨預測平均約1.37％。

(時報資訊)