配合行政院推出「五倍券」經濟振興方案，屏東縣政府加碼活動推出「屏東購好禮」屏東購抽獎活動，獎品有休旅車、機車、手機、黃金等，以期創造屏東縣經濟活動高峰，再造一波後疫情之經濟榮景。

縣長潘孟安表示，縣府搭配行政院的振興五倍券計畫，提出屏東購好禮抽獎活動，消費民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記的發票開立店家，一張振興五倍券加上當次消費滿200元發票或在地一般消費滿500元的發票，就可參加好禮抽獎。

屏東購抽獎將提供休旅車4台、Gogoro電動機車30台、最新熱門手機150台和1兩重純金金牌6塊，民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記之發票開立店家，一張振興五倍券加上當次消費滿200元發票或在地一般消費滿500元的發票，相關資料登錄於活動網站就可以產生一組抽獎序號。每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早越有機會。活動將從10/8開放登錄直到明年4/30日止，抽獎活動將於10/15日(五)開始每週五下午4點鐘線上直播公開抽出得獎序號

屏東縣政府表示，想要成為屏東購網站優惠合作店家可於公告通訊管道辦理報名。屏東購優惠合作店家需於本縣營業登記或稅籍登記。若有興趣在官網或臉書宣傳曝光的企業歡迎使用贊助宣傳方案，透過廣告交換共襄盛舉，期盼能在本波活動一起帶動屏東經濟。

(時報資訊)