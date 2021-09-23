【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟最高法院(CJEU)一名顧問周四指出，福斯根據外界溫度和所處高度來改變排放廢氣標準，這是非法的，也不能以保護引擎的功能來合法化和對此加以解釋。

　如果歐盟法院隨後證實此一裁決，將是福斯在2015年美國醜聞案之後，再一次受到打擊。

　歐洲法院的法官通常會聽從檢察長的意見。

　這起由奧地利消費者提起的控訴，核心是控制一個閥的軟體，該閥可以控制從引擎出口再循環排放廢氣。

　在CJEU的意見書中，顧問Athanasios Rantos認為，去年12月法院已裁定，操縱排放的軟體是非法的，儘管它有助於防止引擎老化或堵塞。他表示，該軟體是一種「失敗裝置」，其保護元件的作用不能作為理由。

(時報資訊)

#歐盟法院 #福斯

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