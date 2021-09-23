數位五倍券綁定從2021年9月22日上午九點開跑，今年在金融業全力加碼下綁定比去年踴躍許多。金管會銀行局副局長林志吉23日公布，截至9月23日中午止，數位五倍券綁定超過260萬戶，現在還持續增加中。

林志吉指出，振興五倍券，昨天上午九點就開放民眾進行綁定，民眾可透過銀行、信用卡、專營電支等工具綁定，不管是哪個通路綁定，都會介接到關貿五倍券平台作業，一開始雖有部份時段暴量，導致綁定緩慢，但上午十點、十一點後就變順暢，截至23日中午止，一天半來數位綁定已超過260萬戶，個人、共同綁定，持續增加中。

如何確認有無綁定成功、拿到加碼禮？林志吉表示，首先，金融機構提供數位綁定，成功的話會給予綁定順序號碼，就知有沒有加碼禮。再者，民眾在申請帳戶時，會留有email、電話給金融機構，所以若有綁定成功，有些金融機構會用email、簡訊通知消費者綁定內容、加碼禮序號。第三，若是還是不放心，可以可打給金融機構客服確認。

在共同綁定部份，林志吉指出，由於共同綁定可以有猶豫期，綁定者若是後悔想改可在10月6日前退出，所以目前人數未確定，各金融機構會在10月6日後再計算，預計10月8日民眾才會拿到綁定序號。

(時報資訊)