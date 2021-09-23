【時報記者林資傑台北報導】2021台北國際加盟大展明（24）日起連4天於世貿一館登場，主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，近日透過網路索票民眾每日均逾千人，可見市場創業動能旺盛，加上疫情穩定、商圈店面釋出、上班族轉創業等利多因素，預計此次將可促成超過千組的創業開店佳績。

此次為台灣睽違超過3個月再度舉辦專業型展覽，展覽主題相當豐富，有主打防疫養生觀念的廠商，推出居家宅配DIY水果茶、生酮低糖料理／甜點、健康水果優格杯，也有鎖定年輕創業族的異國美食、造型手搖飲、AI無人店、手機維修、小資攤車等。

同時，有不少精緻早午餐店、人氣手搖飲店已趁疫情其間成功數位轉型，加入許多智慧科技服務，除可減少營運人力及時間，更不受地點和場域影響，也開啟新的加盟創業新模式，提供欲創業的民眾多樣化選擇。

由於展期適逢振興五倍券登記及實施前夕，許多參展廠商順勢推出相關優惠，如創業預先登記使用振興五倍券，可抵扣原物料及加盟金外，更有業者推出使用3000元振興五倍券可折扣60萬元，足足放大達200倍。

台灣連鎖加盟促進協會表示，早午餐部分，「蕃茄村Brunch & Tea」推出展場登記使用5倍券，下訂1000元贈送10萬設備補助金。「築間幸福鍋物」則推出展場登記使用5倍券3千折扣60萬的超級優惠方案。

創業者偏好的手搖飲業者亦推出優惠，如主打水果茶的「Mr.Wish 鮮果茶玩家」推出振興券10倍送優惠，在展場登記使用5倍券、即加碼5萬元的原物料；走皇室風格的「伊莉莎白紅茶書房」亦推出展場登記使用5倍券，最高抵5萬活動。

(時報資訊)