大陸暫停台灣釋迦及蓮霧輸陸，預期造成產業衝擊，農委會主委陳吉仲23日在釋迦及蓮霧主產地的立法委員、農會及縣市政府代表的陪同下，召開「好釋連蓮」預購平台上線記者會，邀請全民及企業以行動力挺臺灣農業，共同支持國產釋迦及蓮霧。

陳吉仲表示，國內釋迦栽植品種以大目種及鳳梨釋迦為大宗，外銷量約占總產量23％，其中鳳梨釋迦主產期為12月到隔年4月，因具耐儲運特性，適合做為外銷品種。而蓮霧則因應年節需求，利用生產技術調節主要供貨期為11月到隔年4月，外銷量約占總產量約9％，且這兩項水果外銷大陸比例皆超過9成。

陳吉仲強調，農委會已會同產地地方政府、農民團體啟動完整的產銷輔導及因應措施。自20日後，國人高度關切，許多企業、電商平台與消費者洽詢，希望能以實際行動支持國產水果與農民。為便利大眾支持國產鳳梨釋迦與蓮霧，特委由財團法人農業科技研究院設置「好釋連蓮」預購平臺，提高釋迦及蓮霧銷售量，並研擬推出以振興五倍券、農遊券購買釋迦及蓮霧之加碼方案，提升消費者購買意願，亦輔導業者開發多元加工產品及提升冷鏈技術，強化內銷通路及消費者對品質安全要求，並加強開拓國外新興市場，以確保農友收入，請農民放心。

陳吉仲呼籲國內釋迦及蓮霧預計於11月起進入產季，量質均優，富含膳食纖維及維生素，具有多元營養，在產期時立即享用營養豐富味美質優的台灣釋迦及蓮霧，也穩定市場。

(時報資訊)