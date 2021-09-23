台股多頭行情依舊，今年飆股詐騙案爆增。證期局副局長蔡麗玲表示，今年到9月17日，經民眾檢舉的疑似投資詐騙案已有203件，多數是透過簡訊、line、臉書等推薦飆股、未上市（櫃）股票，或勸誘投資海外低價股，也有冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙投資等，都已移給司法單位偵辦。

蔡麗玲亦表示，為防範金融詐騙事件，金管會已與內政部警政署刑事警察局召開研商「防制假投資詐欺」會議，決議由雙方建立即時聯繫窗口，日前即處理line上有人冒用財金專家名義詐騙，刑事警察局即立即去協調封掉此帳號，減少民眾受騙的機會。

由於股市投資熱，許多民眾都要進場投資股票，所以有不法人士利用名人或投資專家名義，以向民眾推薦飆股勸誘加入會員或投資，金管會再次呼籲投資人從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷投資訊息，且可至金管會證券期貨局網頁上的「防範非法證券期貨業宣導」專區，查詢金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，以確保自身權益。

由於今年此類詐騙類型特別多，已有民眾檢舉203案，除了都移送司法檢調偵辦外，金管會祭出四招，一是督導證券期貨周邊單位、證券期貨及投信投顧業者積極宣導投資人注意投資相關風險，券商公會及投信投顧公會已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，供投資人查詢相關非法業者警示及海外投資注意事項、近期遭冒名財經人士之對外澄清內容、媒體報導及證券期貨業者澄清等資訊。

二是券商及投信顧公會也將在今年9月開始陸續透過辦理座談會、刊登平面與媒體廣告、製作海報及反詐騙短片等方式，宣導投資詐騙態樣、手法、及特徵等資訊，以強化反金融詐騙警覺。

三是金管會也已督導證交所及櫃買中心強化對證券市場交易的監視查核，如發現任何人涉有證券不法交易情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

四為防範金融詐騙事件，金管會已與內政部警政署刑事警察局召開研商「防制假投資詐欺」會議，決議由雙方建立即時聯繫窗口，以利深化合作，金管會及所轄公會、業者及周邊單位將持續強化投資詐騙等違法案件的情資蒐集，以協助警政署或司法單位辦理相關案件，民眾若有發現可能詐騙情形可以提供事證檢舉。

(時報資訊)