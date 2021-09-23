證交所與寬量國際（QIC）規劃於9月27日至10月15日，再次與QIC及群益金鼎證券合作，舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，將邀請31家上市公司、15家上櫃公司出席，合計46家上市櫃公司將共同聚焦創新板。

證交所表示，自2020年疫情爆發以來，已與寬量國際舉辦3場線上引資活動，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響；故此次規劃再次與QIC及群益金鼎證券合作，舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，邀請來自IT、生技醫療、金融服務等46家上市櫃公司，與來自亞太、美國及歐洲地區之機構投資人進行會談。

預計出席的31家上市公司包括：遠東新、葡萄王、川湖、三陽工業、聯電、鴻海、旺宏、群光、研華、友達、義隆、可成、京城銀、富邦金、國泰金、開發金、新光金、王道銀行、融程電、嘉澤、欣陸、材料-KY、南寶、臻鼎-KY、祥碩、旭隼、矽力-KY、勤誠、富邦媒、億豐、中鼎等。

另外，15家上櫃公司名單則有：穩懋、聚積、合一、智崴、橘子、藥華藥、大樹、長科*、是方、逸達、91APP*-KY、網家、群聯、綠河-KY、森鉅等。

證交所已於7月20日推出創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的企業進入台灣資本市場籌資。資料顯示，2009年以來全球軟體與服務產業市值增幅，超過整體市場市值增幅的3倍，且自去年疫情爆發以來，表現優於整體市場。

因此，此次活動亦特別邀請資訊軟體服務、網路電商等多家新創公司加入。另為深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解，更安排於10月13日舉辦創新板專題線上論壇。

創新板專題線上論壇首先邀請證交所總經理簡立忠開場致詞，再由證交所代表介紹創新板特色、相關制度及合格投資人範圍，接著由玩美移動、走著瞧、凱鈿行動科技等3家新創公司，由創辦人進行公司簡介，最後所有與談代表將針對新創公司未來展望及對台灣資本市場的發展願景進行深度交流。

(時報資訊)