華固建設（2548）今（23）日大手筆競標土地，以總價44.88億元，溢價率近8成，成功得標台北市南港區玉成段二小段728地號土地，商仲業者指出，南港是昔日「黑鄉」、未料今日鍍金，華固建設此次出手競標，每坪均價達513萬元，已標出南港「新地王」，改寫區域新高紀錄！

今天早上北市土地開發總隊公開標售南港土地，底價約25億元，共吸引5封標單，分別為3家上市建商、1位自然人以及1家科技公司，結果華固建設（2548）以總價44.88億元，溢價率近8成，成功得標，。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒表示，南港素以工業、交通發展為主，台鐵地下化之後，原鐵道周邊經台北市政府的東區門戶計畫推動，全部以都市計畫土地使用分區變更、公辦都更的手段，規劃為特商區。商圈有開發時限及開發規格的計畫性引導，未來發展確實指日可待。

吳紘緒表示，本次華固建設標得土地，躍升為南港的「新地王」，以每坪513萬元天價，一舉超過日前南港車站前，連雲建設及展曜建設以單價420萬元／坪購得具都更效益之土地。

吳紘緒分析，這次標售基地近昆陽站，馬路對側為國產集團未來總部大樓；另外，同街廓西側鄰地 729地號，則為2017年潤泰創新國際公司向國產買下的土地，潤泰新並與日本三菱聯手打造，已於去年10月取得建照之27樓鋼骨造「南港玉成段企業總部案」。

至於華固得標這塊地的南側732地號，鄰地則為年初由慧榮科技取得最優申請人之台鐵局都更事業實施者的個案，周邊全是未來頂級企業總部大樓。

尤其當初慧榮科技回租租金底價，每坪就要1,800元，一經標脫，等於抵定未來租金2,000元、售價破百萬的格局。

吳紘緒說明，這次標售底價25億元，得標價44. 88億，溢價率79.52％、近八成，每坪單價513萬破區域行情，容積單價約每坪134萬元；如果加計都更獎勵及容積移轉等開發效益，未來推案每坪將站上110萬元。

吳紘緒分析，對比2017年潤泰新購入單價每坪218.7萬元相比，短短四年半的時間，土地價格就漲了135％。

(時報資訊)

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