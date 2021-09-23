倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開高反彈，終場上漲152.4點，漲幅0.9％，收在17,078.22點；櫃買指數亦同步反彈2.94點，漲幅1.41％，收在210.75點；三大法人進出方面，外資轉買35.91億元，投信轉賣2.53億元，自營商續賣7.74億元，惟外資法人於台指期轉買1,334口多單，累計淨空單部位為16,468口，心態呈現謹慎保守。

台股23日展開反彈，包括力旺、愛普、智原、景碩、南電、台光電、聯茂、台燿、博智、健策、昱捷、信音、信邦、健和興、台揚、一詮、漢磊、嘉晶、家登、台聚、亞聚、華夏、大同等，眾多個股又再度表現生龍活虎，因此，後續若有拉回，都將是低接上車的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的台揚，為低軌道衛星概念股、營運轉機成長可期，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

選股方面，恒大事件所引發的風暴，對於鋼鐵、水泥、鐵礦砂等房地產相關原物料需求、中概股等將造成不利影響。至於MCU、驅動IC、記憶體及面板股等產業趨勢轉弱的個股，也應暫時保守看待；目前盤面的主流，則仍將圍繞在晶圓代工、電動車、Space X星鏈計畫受惠股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意