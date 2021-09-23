大陸工信部通報，各類侵害用戶權益行為的手機應用軟體皆遭點名，南方航空和春秋航空各有App未完成整改，網紅品牌喜茶亦上榜。

陸媒報導引述工信部表示，近期組織第三方檢測機構對手機應用軟體進行檢查，重點對假日出行、民生服務類App進行抽測。截至目前，尚有52款App未完成整改。工信部表示，上述App應在9月29日前完成整改落實工作，逾期不整改者，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。

根據通報，在出行服務類中，包括南方航空和春秋航空的App「南方航空」和「春秋航空」，分別因App強制、頻繁、過度索取權限，強制用戶使用定向推送功能。此外，驢媽媽旅遊因超範圍收集個人資訊被通報。在餐飲外賣類中，喜茶Go則因App強制、頻繁、過度索取權限入列。

(時報資訊)