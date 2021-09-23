為滿足民眾日常及海外網購的消費需求，廣受熱烈好評的玉山Pi拍錢包信用卡好康優惠延長至2022年2月28日止，筆筆消費P幣回饋無上限。此外，2021年9月底前加碼回饋，於PChome線上購物綁定「Pi拍錢包APP」消費享5％P幣回饋無上限，讓玉山卡友聰明消費、輕鬆省錢拿回饋。

即日起至2022年2月28日持玉山Pi拍錢包信用卡一般消費享1.3％P幣回饋、海外消費不論是實體或網路購物同享2.5％P幣回饋、綁定「Pi拍錢包APP」於指定通路消費享4％P幣回饋、於網家旅遊、台灣大車隊加碼最高享5％P幣回饋，且刷保費除享1.5％P幣回饋無上限，單筆滿10,000元（含）以上可再享12期0利率優惠（需登錄），雙重優惠讓顧客一次滿足！每月持玉山Pi拍錢包信用卡累積一般消費達50,000元以上，除享玉山Pi拍錢包信用卡原回饋外，還可獲得150P幣，滿額最高享有1,000P幣回饋（需登錄）。

受到COVID-19疫情的影響，為民眾的生活型態與消費行為帶來改變，許多人逐漸習慣使用網路電商平台進行消費，喜歡網購的卡友不要錯過玉山Pi拍錢包信用卡加碼活動，2021年9月30日前於PChome線上購物綁定「Pi拍錢包APP」消費享5％P幣回饋無上限，讓卡友在網購時可累積更多P幣。1P幣等於新臺幣1元，P幣可於Pi拍錢包APP消費付款100％折抵使用，讓玉山卡友輕鬆購物省荷包！

玉山Pi拍錢包信用卡結合Pi拍錢包APP共同打造美好的支付體驗，以P幣串連多元消費場景，如PChome集團、四大便利超商、台灣大車隊、特力屋、美廉社、Global Mall等知名通路，更涵蓋水費、電費、路邊停車費、嘟嘟房停車費等民生服務的支付場景，超過35萬個Pi拍錢包合作通路，讓玉山Pi拍錢包信用卡為卡友消費生活的最佳Pi檔。

(時報資訊)

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