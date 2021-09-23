近期買航運股的股民超悶，貨櫃三雄經常利多不漲，股價從7月初高點回檔修正逾4成，近期仍在橫盤整理。本土大型投顧重申看好陽明後市，給予「買進」投資評等，目標價上看185元；消息一出，引發一票網友熱議與嘲諷，有人認為「賣現增賣最兇的..出報告想要少賠一點」、「恐怖情人要回鍋了嗎？」。

波羅的海乾散貨指數（BDI）大漲，帶動周四（23日）貨櫃三雄萬海與長榮股價上漲逾2%左右，收在207.5元、127.5元，而陽明上漲1.6%至121.5元。外資持續隔日沖，昨三雄狂砍2.3萬張，今反手賣超逾2.1萬張。

繼上周看多的本土法人喊買長榮、上看372元天價後，另一本土大型投顧在最新報告中表示，陽明股價自7月高點修正45%，主要因為市場擔憂美國政府介入管控運價、第三季旺季過後運價將大幅下跌影響獲利。

不過本土投顧認為，航商獲利遭到低估，主要基於三原因，一、運價仍決定於市場機制，4月至今運價仍逐月上漲；二、歐美終端庫存仍低，補貨需求延續；三、旺季過後貨櫃周轉率仍受限於疫情反覆、貨櫃堆積與美西工會談判，壅堵期間拉長將為運價帶來支撐，2022年上半年以前獲利有望維持高檔。

本土投顧預估陽明2021、2022年每股盈餘將達46.3及41.42元，給予「買進」建議，目標價上看185元，主要以2022年底預估每股淨值兩倍推算。

在航運股價回檔整理之際，股民對這份報告相當無感，PTT股板網友一面倒酸爆，紛紛表示，「要講幾次……請外資法人投顧先買3萬張，讓大家感受」、「x大喊陽明，黃鼠狼給雞拜」、「喊185真的笑死，之前181狂倒」、「就是x大把航運股搞到半死不活的..還拖阿榮阿海下水」、「上看370 不夠的等變水鬼在燒給你」、「x大喊的佈空單勝算還大一點」。

事實上，陽明7月中旬現金增資案，市價跌破現增價，之後股價連番重挫引發市場關注，承銷商元大證券坦言，基於風險控管，跌到一定比例就必須停損，因此已於7月全數出清認購陽明的股票部位，還拖累母公司元大金的7月獲利月減26%。

(時報資訊)

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